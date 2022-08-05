На ролик відразу ж звернув увагу скандальний білоруський пропагандист Азарьонок.

Білоруські музиканти виконали пісню українського гурту Океану Ельзи "Обійми" в центрі Мінська, пропагандисти Лукашенка обурюються.

Про це пише Белсат та Беларусь головного мозга.

Співачка під час виконання пісні українською звернулася до молоді, що прийшла: "Заспіваємо для України". У відповідь слухачі включили ліхтарики на смартфонах і підняли руки, підтримавши музикантів.

На ролик відразу ж звернув увагу скандальний білоруський пропагандист Азарьонок. Телевізійник Лукашенко закликав правоохоронні органи розібратися з учасниками гурту.

Белсат пише, що співачка, яка виконала українську пісню, не з'являється у соцмережах, що може свідчити про її затримання.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на захопленні Соледара та Бахмута. Минулої доби ворог вів штурм на Бахмутському напрямку, проте він був невдалим. На Авдіївському напрямку бої тривають.

На Краматорському напрямку йшли стрілецькі бої.

На думку експертів з Інституту вивчення війни, Україна вперше перехопила стратегічну ініціативу і змушує Росію перерозподіляти сили й змінювати пріоритети зусиль.

Окупанти, схоже, залишили Слов'янськ та Сіверськ. Реагуючи на контрнаступальні дії ЗСУ в Херсонській області, противник почав перекидати техніку до окупованого Криму.

Не припиняються обстріли й ракетні удари росіян по українських містах. Під вогонь окупантів знову потрапила Дніпропетровська область, Одеса, Запоріжжя і Миколаїв, а також Харків.

З початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ ліквідували вже 41 500 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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