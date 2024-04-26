Один із "героїв" зарізав свою бабусю, яка замінила йому матір.

У РФ "ветерани" так званої "СВО", зокрема помилувані диктатором Володимиром Путіним за попередні злочини, повернулися з фронту додому, і вбили понад сотню своїх співвітчизників.

Як повідомляє "Верстка", за останні два роки щонайменше 107 людей загинули, ще приблизно стільки ж зазнали важких травм через злочини, які скоїли учасники війни в Україні. Такі висновки зроблено на основі вивчення судових картотек Росії та відкритих джерел, зокрема, росЗМІ.

"Військові, які повернулися, скоїли щонайменше 84 злочини з людськими жертвами: 55 убивств, унаслідок яких загинули 76 осіб, 18 випадків нанесення тяжких тілесних ушкоджень, жертвами яких стали 18 осіб, дев'ять порушень ПДР, що спричинили смерть 11 осіб. Крім того, було два схиляння до вживання наркотиків, через це померли двоє неповнолітніх", - зазначає "Верстка".

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Згідно з вироками, ув'язнені, яких помилував Путін за участь у війні в Україні, за нові, скоєні в РФ убивства, вже отримали терміни від 6 до 11 років. Інші "ветерани" війни - "сіли" на 7,5-10 років. У випадках, коли учасників війни судили ще й за додатковими статтями, максимальні терміни зростали до 22 і 20 років відповідно.

У справах про нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть, терміни трохи нижчі: для найманців приватних військових компаній - від 5,5 до 10 років 8 місяців колонії, для інших солдатів - від 6 до 9,5 років.

"Верстка" уточнює, що під час аналізу інформації враховувалися злочини, у яких не вдалося знайти підтвердження про участь фігуранта в так званій "СВО". З цієї причини до вибірки не потрапили, наприклад, злочин військовослужбовця, який застрелив у Петрозаводську дружину, а також порушення правил дорожнього руху росгвардійцем, який збив на своєму кадилаку маму і дитину в Махачкалі.

Автори публікації взяли в роботу тільки злочини, які скоїли учасники "СВО", які повернулися в Росію (і один - у невизнаній Південній Осетії): 91 помилуваний екс-ув'язнений і 84 добровольці або військовослужбовці.

Із 45 помилуваних учасників війни, які знову вбили, рецидивістами виявилися щонайменше 24 людини. Найбільш "поширеним" злочином у цій вибірці стало умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, небезпечної для життя. Учасники війни, які повернулися, скоїли щонайменше 87 подібних злочинів, унаслідок яких 18 людей загинули і ще 70 значно постраждали.

"Верстка" наводить низку прикладів. Серед них - убивство в Ростовській області, яке скоїв вагнерівець Василь Васюков "під час сварки, що сталася на тлі галюцинацій". Зокрема, він кілька разів ударив ножем свою 77-річну бабусю, яка виховала його замість матері. Інший приклад. Після суперечки через "СВО" і насмішок над військовими раніше помилуваний Путіним Андрій Рикашев убив свого знайомого просто на дитячому майданчику в Підмосков'ї. "Кривдник" дістав поранення в сонну артерію, і, поки він помирав, "вагнерівець" сходив по цигарки і спокійно повернувся на місце злочину. Чекаючи на поліцію, він спілкувався з дитиною, яка також перебувала в цей момент на дитячому майданчику.

Трапляється, причиною сварок ставали ревнощі або старі образи. Так, у Тульській області найманець ПВК "Вагнер" Ілля Массалітін кілька разів ударив ножем, а потім розтрощив сокирою голову чоловікові, приревнувавши його до колишньої співмешканки. В Удмуртії доброволець "Ахмат" Сергій Батуєв задушив кабелем старого знайомого, який нібито колись позичив у нього гроші і не повертав.

"Верстка" також звертає увагу, що часто ні держоргани РФ, ні ЗМІ не повідомляють про "бойове" минуле вбивць, а самі злочини проходять як стандартні кримінальні зведення, тому залишаються непоміченими.

Як повідомляв УНІАН, у Кіровський обласний суд РФ засудив жителя села Новий Бурець, ексбійця ПВК "Вагнер" Івана Россомахіна до 22 років колонії суворого режиму за зґвалтування і жорстоке вбивство пенсіонерки. Чоловік був завербований ПВК 2022 року, відбуваючи тюремний термін за інше вбивство - 2019 року розправився з односельчанкою, яка намагалася вигнати його зі своєї ділянки. Тоді Россомахін був засуджений на 14 років і мав вийти на свободу у вересні 2034 року. Але повернувся додому на 12 років раніше терміну, вже "героєм СВО" - з медаллю від ПВК "Вагнер" і помилуванням від президента РФ Володимира Путіна. Уже навесні 2023 року він убив 85-річну Юлію Буйських.

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