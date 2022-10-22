Військового вбили під час застілля, коли той розпивав горілку з випадковими знайомими.

У РФ "тепло зустріли" чоловіка, який воював в Україні. Той знайшов собі випадкових знайомих і вирішив пити з ними горілку. В результаті військового вбили, розчленували і викинули в сміттєвий бак.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Все сталося в Якутську, в жовтні. Правоохоронці РФ не називають точну дату вбивства воював в Україні, але не приховують подробиць. Так, чоловік познайомився з компанією, в якій він побачив товаришів по чарці.

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Вони розпивали горілку, під час виникла суперечка. Все закінчилося скандалом і вбивством. Нові знайомі забили чоловіка, а після цього вони розчленували його труп. Кінцівки росіянина, який воював в Україні, вони розрубали і розклали по пакетах, а потім винесли їх на смітник.

Товаришів по чарці, які "душевно посиділи" з військовим, вже затримали.

Війна РФ проти України: як це торкнулося "простих росіян"

Раніше УНІАН вже повідомляв, що понад мільйон громадян РФ стали невиїзними через мобілізацію. Повістка може прийти росіянам в будь-який момент.

На тлі невдач на фронті спецслужби РФ можуть готувати теракти проти свого населення. За даними розвідки, серед росіян вже поширюють "страшилки", в яких звинувачують у терактах Україну.

РФ перекидає на фронт мобілізованих громадян. 21 жовтня стало відомо, що в Україні ліквідували російського "мобіка" з Бурятії, який "протримався" на війні всього 12 днів.

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