Він пішов на війну з колонії.

На Уралі з почестями поховали російського солдата, який у 2018 році до смерті побив чоловіка з інвалідністю.

Про це пише місцеве видання e1.ru. У 14 років Олександр Кашников з друзями до смерті побив 20-річного Дмитра Рудакова, знявши знущання на відео. Тіло вбитого вони кинули біля гаражів. 14-річного Кашникова засудили до 8,5 років ув'язнення.

У червні цього року він пішов добровольцем на війну в Україні, а вже 2 липня загинув під час артилерійського обстрілу. У міському парку Перемоги його "провели в останню дорогу з військовими почестями".

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"Він загинув як захисник, як герой, і його ім'я поряд з іменами інших захисників нашої країни буде увічнено на Меморіалі трудової доблесті і трудової слави Березовського", - заявив заступник голови Березовського Олександр Коргуль.

Російські "герої": останні новини

Раніше в Свердловській області урочисто поховали "вагнерівця", який жорстоко вбив власну матір.

На війну в Україну ув'язнених вербував ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин. Повідомлялося, що він особисто їздив по російських колоніях. Пізніше цим зайнялося російське Міністерство оборони.

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