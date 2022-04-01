Російська маса "хаває" все, що їм кине Путін, вважає Георгі Барамідзе.

Путіну не вдалося реалізувати свої військові плани в Україні, тому він намагається знайти вихід з ситуації, що склалася і утримати окуповані нині території.

Таку думку висловив грузинський опозиціонер з партії "Єдиний національний рух" Георгі Барамідзе, який зараз знаходиться в Києві, передає 24 канал.

"Йому потрібно чимось "нагодувати" російське бидло, щоб він сказав, нібито я молодець і приєднав окуповані території. Ця так звана маса російського народу "хаває" все те, що Путін їм кине", - зазначив Барамідзе.

На думку політика, це і є так званий "план Б" для Путіна, оскільки "план А" вже провалився.

"І що йому залишається? Однак коли він зазнає ще сильнішої поразки на полі битви в Україні, можливо йому й інші варіанти вже не допоможуть", – вважає грузинський опозиціонер.

Напередодні президент Грузії заявила, що країна приєднується до всіх міжнародних санкцій, введеним проти Російської Федерації через широкомасштабну агресію проти України.

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