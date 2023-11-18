Офіційно російська влада інцидент не коментувала.

У Валуйках Бєлгородської області РФ спалахнула пожежа. Горів військовий госпіталь.

Про це повідомляють російські телеграм-канали. Причиною займання нібито стало коротке замикання в проводці.

"У Бєлгородській області спалахнув польовий госпіталь. За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання у проводці. Постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що біля 19-ї години за місцевим часом пожежу загасили. Офіційно російська влада інцидент не коментувала.

Інші інциденти в Росії

Вранці 18 листопада російський Смоленськ атакували безпілотники. Губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив, що всі дрони нібито були знищені. Водночас в російських телеграм-каналах пишуть, що один дрон впав на дах одного з цехів Смоленського авіаційного заводу.

14 листопада у Краснодарському краї Росії сталася пожежа на території військової частини. Палало у Курганинську.

Згодом стало відомо, що в Курганинську вщент вигорів цех, в якому вироблялися FPV-дрони. Там згоріли понад 100 готових безпілотників. Російські силовики визнали інцидент "диверсією". Вони розглядають кілька версій підпалу.

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