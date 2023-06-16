Ватажок головорізів розщедрився на автомобіль компанії. Але на цьому сюрпризи не закінчились.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вирішив подарувати родині ліквідованого найманця автомобіль своєї компанії, але з'явився один нюанс.

Напередодні прес-служба Пригожина опублікувала відео, на якому ватажок головорізів стоїть біля могили "двохсотого" разом з його родиною у Володимирській області.

Він запитав у дружини ліквідованого загарбника, чи потрібна їй якась допомога. Росіянка зізналась, що їй бракує коштів, щоб відремонтувати машину. Тоді "кухар Путіна" відповів, що залишить їй автомобіль Haval H9, на якому приїхав сам.

Як з'ясувало російське видання "Холод", станом на березень 2023 року за авто було нараховано 470 штрафів на суму понад 400 тисяч рублів.

Штрафи було нараховано переважно за порушення швидкості. На 15 червня на автомобілі "висить" іще три штрафи, які, згідно з російським законодавством, переходять до нового власника.

Втрати РФ в Україні - останні новини

З початку повномасштабного вторгнення на війні ліквідовано вже 218 500 окупантів, з них 590 за минулу добу.

До прикладу, 15 червня уражено чергові артпідрозділи окупантів на вогневих позиціях. Також нашими захисниками було знищено 20 іранських ударних БпЛА типу "Shahed", а також БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Крім того, з'явилося відео імовірного удару HIMARS по підрозділу 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ під Кремінною, який, за свідченням рашистських "воєнкорів", ліквідував сотні солдатів РФ.

Окремо супутник Planet Labs зафіксував наслідки влучань Збройними силами України по базі російських окупантів неподалік окупованого Генічеська.

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