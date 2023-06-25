Днем раніше літак президентського спеціального льотного загону "Росія" ТУ-214ПУ вилетів зі столиці у зв'язку зі спробою держперевороту.

Президент РФ Володимир Путін після повернення загонів ПВК "Вагнер" до пункту дислокації повернув літак спецпризначення RA-96021 до Москви.

Йдеться про один з президентських бортів, який вдень 24 червня екстрено вилетів з Внуково в Санкт-Петербург в рамках спроби держперевороту з боку засновника ПВК Євгена Пригожина. Про це повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ".

За даними "ВЧК", літак приземлився в московському аеропорту близько четвертої ранку, 25 червня.

Відео дня

Як уточнив проект, днем раніше літак президентського спеціального льотного загону "Росія" ТУ-214ПУ вилетів зі столиці.

"ПУ" в назві літака означає, що на ньому встановлено пункт управління - та сама "червона кнопка", - йшлося в повідомленні.

Вчора Путін через переляк втік з Москви

Нагадаємо, що в ніч на 23 червня загони ПВК "Вагнер" оголосили, що війська РФ вдарили по одній з баз "вагнерівців" зі спини. У зв'язку з цим засновник військової структури Євген Пригожин оголосив про масштабну ходу на Москву, яку вже до вечора 24 червня раптово припинив.

У зв'язку з можливим держпереворотом лідер РФ Володимир Путін екстрено покинув Москву. Видання "Українська правда" уточнювало, що, можливо, диктатор втік на Валдай.

Також ЗМІ з'ясували, що Путін пересувався на літаку Іл96-300ПУ (в районі 14:16 по Москві борт вилетів до Санкт-Петербурга). При цьому за даними FlightRadar, в якийсь момент радари перестали фіксувати пересування Путіна. Він зник в районі Твері (там знаходиться одна з путінських резиденцій).

Вас також можуть зацікавити новини: