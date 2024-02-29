Вантажівка рухалася з надто високою швидкістю й не змогла увійти в поворот.

У російському Сочі перекинувся розхвалений ракетний комплекс "Панцир-С1".

Як повідомляють російські пабліки, ДТП за участю військової техніки сталася рано-вранці біля мосту через річку Мамайка. Момент потрапив на відео, але згодом вони почали зникати з мережі.

За попередніми даними, причиною інциденту стала надто висока швидкість. Установка "не вписалася" у поворот. "Панцир" зрештою підняли за допомогою крана.

ЗРПК "Панцир-С1" - що повідомлялося про них раніше

Раніше повідомлялося, що недалеко від секретної резиденції президента Росії Володимира Путіна у Червоній Поляні в Краснодарському краї РФ встановили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Також зазначалося, що у центрі Москви навколо Кремля росіяни розмістили на дахах будівель вже три комплекси протиповітряної оборони "Панцир-С1". Там були помічені і ЗРК С-400.

На думку Коваленка, те, що росіяни почали розміщувати в Москві ЗРК С-400, крім встановлених раніше ЗРПК "Панцир-С1", підтверджує той факт, що у РФ гострий дефіцит комплексів ешелону малого радіусу дії.

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