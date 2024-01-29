Диктатор наказав встановити альтанку для того, щоб лише він міг спостерігати за природним водоспадом, який обгородили парканом з колючим дротом.

Російський диктатор Володимир Путін привласнив собі навіть водоспад. Його таємна "Північна резиденція" в Карелії захоплює все більше заповідних земель і територією вже вдвічі перевищила Монако.

Як повідомляють розслідувачі центру "Досьє", їм вдалося побачити оновлені інтер'єри "дачі Путіна" в Карелії через 10 років після початку її будівництва. Про цю резиденцію з 2016 року. Її понад десять років тому почали зводити його пітерські друзі-мільярдери, зокрема Юрій Ковальчук. Місцеві жителі кажуть, що сам диктатор з'являється тут щонайменше раз на рік після відвідин Валаамського монастиря.

За документами площа резиденції - близько 1 кв км, але з урахуванням обгороджених лісів і заток виходить териорія 4 кв км, удвічі більша за князівство Монако.

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Чотириметровий водоспад Марьялахті має бути частиною національного парку, але доступ до нього обмежений парканом з колючим дротом та цілодобовою охороною. Для "господаря водоспаду" навпроти встановлено альтанку, щоб він міг поодинці милуватися перлиною національного парку.

На території три об'єкти - "Хатина рибалки", "Свіран" і "Садовий будинок". Усі вони побудовані в сучасному стилі. Поблизу одного з будинків на початку війни з'явився насип: журналісти припускають, що на ній для захисту Путіна встановлено зенітний комплекс "Панцир-С1".

Хороми Путіна

Раніше "Фонд боротьби з корупцією" Олексія Навального наступного дня після його затримання випустив документальний фільм про величезний палац Володимира Путіна під Геленджиком.

Площа одного лише палацу становить 17 691 квадратний метр, а площа ділянки під ним — 68 гектарів.

Крім палацу, на ділянці розташований Льодовий палац висотою з п'ятиповерховий будинок, буквально заритий під землю, церква, оранжерея на 2500 квадратних метрів, амфітеатр і 80-метровий міст через яр, що веде до чайного будиночка. У горі є спеціальний тунель, що дозволяє вийти до моря.

У Кремлі розслідування Навального щодо садиби Путіна назвали "лохотроном".

Крім того, Путін може володіти елітною резиденцією "Ачіпсе" біля курорту Червона поляна в Краснодарському краї. У 2014 році про цей об'єкт розповів журналіст і блогер Андрій Мальгін, до цього показав фото ймовірної резиденції Дмитра Медведєва під назвою "Псехако". За його даними, поруч з нею розташоване шале "Ачіпсе", яке і приписують Путіну.

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