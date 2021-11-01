Росіянин був обурений тим, що за транспортування тіла в морг у нього вимагали "непіднімну" суму.

У Росії чоловік був настільки обурений поборами, що пішов на відчайдушний крок. У росіянина померла родичка, проте її тіло відмовлялися транспортувати в морг безплатно. Грошей на перевезення у чоловіка не було, тому він відніс труп прямо до порогу адміністрації міста в Краснодарському краї.

Про це повідомляє російський Telegram-канал MASH.

Так, в російському місті Тімашевськ за перевезення трупа в морг мешканці повинні заплатити майже 2 тисячі 600 гривень (7 тисяч рублів). Не у всіх людей є можливість оплатити цю послугу, проте вибору не залишається. Але знайшовся чоловік, який вирішив піти проти системи.

Росіянин був настільки зневіреним через брак грошей, що приніс труп своєї родички в адміністрацію. Спочатку чоловік поклав тіло біля входу, проте потім він заніс померлу жінку всередину будівлі.

Читайте такожУ Росії вбивця зняв кімнату і скинувши дочок господині з 8 поверхуВлада міста швидко відреагувала на інцидент. Чиновники хотіли якнайшвидше "позбутися" трупа, тому запропонували чоловікові безплатне перевезення тіла його родички в морг. Зневірений росіянин погодився.

Однак чи зміниться після цього ціна на перевезення трупів в морг або ж кожному, у кого немає на це грошей, доведеться приносити тіла родичів в адміністрацію - залишається загадкою.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у РФ вчителька заявила, що учнів "потрібно розстрілювати". Жінка погрожувала дітям, що вони виростуть "дебілами" і лякала їх "середньою статтю".

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Автор: Поліна Кузенко