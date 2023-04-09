Єноти зараз знаходяться в парку "Тайган" в окупованому Криму.

Херсонські єноти, яких вкрали і вивезли на територію тимчасово окупованого Криму російські окупанти, привели чотирьох малюків. Потомство дали відразу дві пари єнотів.

Як повідомляє російське ЗМІ "Комсомольська правда", вкрадені херсонські єноти зараз знаходяться в парку "Тайган" на окупованому півострові. При цьому, видання відкрито пише, що під час "евакуації", коли росіяни крали тварин у Херсоні, єнот сильно чинив опір.

"Спочатку народилися три єнотика від однієї мами, потім ще один від іншої. Той знаменитий тато-єнот в процесі теж брав участь. Він якраз знаходиться у вольєрі з однією з мам", – розповіла прес-секретар парку Тетяна Алексагіна.

Відео дня

Власник парку "Тайган" Олег Зубков заявив, що малюки почувають себе добре, про них піклуються батьки. При цьому він не посоромився пожартувати на тему крадіжки тварин з Херсона.

"Це якраз "прокрадені" єноти розмножуються в парку левів. Слава херсонських єнотів дійшла до американських публічних видань, як Washington Post, що я їх вкрав і з'їв. Але не вкрав, не з'їв, а привіз в парк, де вони можуть зробити потомство. На три єноти більше стало. Тепер 10", – заявив Зубков.

Крадіжка єнота з Херсона

У листопаді 2022 року, коли українські захисники деокупували правобережну частину Херсонської області, стало відомо, що під час втечі росіяни вкрали майже всіх тварин з Херсонського зоопарку. Серед них був і єнот.

На початку грудня з'явилося відео, на якому вкрадений єнот вкусив за палець колаборанта Володимира Сальдо. До цього зрадник намагався погладити тварину.

Через деякий час вкраденого херсонського єнота окупанти вирішили зарахувати до університету "курсантом спеціалізованого факультету інформаційної безпеки Мелітопольського державного університету".

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