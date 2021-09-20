Чоловіка хотіли виселити з дому.

В Алмати чоловік відкрив вогонь по судових виконавцях, які прийшли виселяти його з приватного будинку. Загинули п'ять осіб.

Про це повідомляє Російська служба BBC.

Чоловік 1967 року народження відкрив стрілянину з вогнепальної зброї по судових виконавцях близько 17:00.

Вони прийшли до нього з постановою про виселення.

Читайте такожУ Росії орудує "спідничний маніяк" (відео)Під вогонь також потрапили дільничні інспектори та працівники Департаменту з надзвичайних ситуацій, присутні на місці.

Повідомляється, що п'ятеро людей загинули. За даними Tengrinews, серед загиблих - капітан і майор поліції.

Нападника знешкодили та затримали.

Нагадаємо, що 20 вересня в Пермському Державному університеті влаштував стрілянину 18-річний хлопець. Постраждали 27 осіб, з них вісім загинули.

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Автор: Людмила Жерновська