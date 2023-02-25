Соловйов шокував "сенсацією" про "двійника" Зеленського / скриншот

Російський топ-пропагандист Володимир Соловйов зганьбився дивним фейком про "двійника" Зеленського. Такий висновок він зробив після "перевірки в Ютубі".

Сенсацією про "двійника" Зеленського рупор Кремля поділився в Телеграм-каналі. Однак щось пішло не так.

"Двійник, у нього двійник! Ахахаха, Господи, я навіть не повірив спочатку! Навіть поліз перевіряти на офіційний ютуб-канал українського уряду. Двійник катається із Зеленським постійно, а іноді й замість нього. Ось вам і відповідь, як так вийшло, що Зеленський "героїчно їздив у Бахмут і Херсон", - написав пропагандист.

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Пост Соловйова / скриншот

Крім того, він пафосно наголосив, що ЗМІ нібито "весь цей час вішали нам локшину на вуха", а також прикріпив скриншоти, які "підтверджують наявність двійника Зеленського". За версією недолугого пропагандиста, "двійник" навіть не ховається і перебуває із президентом на всіх публічних заходах, зокрема й під час зустрічі з Байденом. 

"Двійник" на зустрічі з Байденом / скриншот

Втім, роспропаганда вкотре осоромилася своїми ж фейками. За "двійника" Зеленського видали його охоронця Максима Донця. Він супроводжує президента скрізь і вже встиг стати народним крашем. Втім, у Донця та Зеленського нема жодних спільних рис.

"Двійник" позаду президента / скриншот

Скандали із Соловйовим

Раніше відомий російський пропагандист Володимир Соловйов закликав мобілізованих росіян не боятися вмирати на війні проти України. Він заявив, що "життя сильно переоцінене", а "смерть – неминуча".

Також топ-пропагандист Кремля визнав, що війна буде затяжною, а це значить, на його погляд, що потрібно збільшити термін проходження строкової служби в армії.

Крім того, Соловйов в істериці вибухнув новим неблагополучним прогнозом для росіян і пригрозив походом окупаційної армії до Європи. У черговому відео він заявив, що війська РФ вторгнуться в Гаагу, Париж і Берлін, нібито для того, щоб про Росію "думали з повагою".

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