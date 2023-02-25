Однак фейк вийшов з-під контролю.

Російський топ-пропагандист Володимир Соловйов зганьбився дивним фейком про "двійника" Зеленського. Такий висновок він зробив після "перевірки в Ютубі".

Сенсацією про "двійника" Зеленського рупор Кремля поділився в Телеграм-каналі. Однак щось пішло не так.

"Двійник, у нього двійник! Ахахаха, Господи, я навіть не повірив спочатку! Навіть поліз перевіряти на офіційний ютуб-канал українського уряду. Двійник катається із Зеленським постійно, а іноді й замість нього. Ось вам і відповідь, як так вийшло, що Зеленський "героїчно їздив у Бахмут і Херсон", - написав пропагандист.

Відео дня

Крім того, він пафосно наголосив, що ЗМІ нібито "весь цей час вішали нам локшину на вуха", а також прикріпив скриншоти, які "підтверджують наявність двійника Зеленського". За версією недолугого пропагандиста, "двійник" навіть не ховається і перебуває із президентом на всіх публічних заходах, зокрема й під час зустрічі з Байденом.

Втім, роспропаганда вкотре осоромилася своїми ж фейками. За "двійника" Зеленського видали його охоронця Максима Донця. Він супроводжує президента скрізь і вже встиг стати народним крашем. Втім, у Донця та Зеленського нема жодних спільних рис.

Скандали із Соловйовим

Раніше відомий російський пропагандист Володимир Соловйов закликав мобілізованих росіян не боятися вмирати на війні проти України. Він заявив, що "життя сильно переоцінене", а "смерть – неминуча".

Також топ-пропагандист Кремля визнав, що війна буде затяжною, а це значить, на його погляд, що потрібно збільшити термін проходження строкової служби в армії.

Крім того, Соловйов в істериці вибухнув новим неблагополучним прогнозом для росіян і пригрозив походом окупаційної армії до Європи. У черговому відео він заявив, що війська РФ вторгнуться в Гаагу, Париж і Берлін, нібито для того, щоб про Росію "думали з повагою".

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