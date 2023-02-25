З осені минулого року ворог не окупував жодне поселення на території регіону.

У російських Telegram-каналах почали поширюватися повідомлення про захоплення населених пунктів окупантами на Харківщині. Цю інформацію спростували в обласній військовій адміністрації. З осені минулого року ворог не взяв під контроль жодне поселення на території регіону.

Як передає портал "Об'єктив", голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив під час брифінгу в суботу, 25 лютого: "По деяких ворожих Telegram-каналах, у ЗМІ поширюється повідомлення, що нібито якийсь йде контрнаступ, що вони відвоювали кілька населених пунктів. Так ось. Жодного метра наші Збройні сили не втратили нашої території, яка була відвойована і звільнена від російських окупантів восени 2022 року. Наші Збройні сили на своїх позиціях стоять".

За словами Синєгубова, російські окупанти намагаються знайти слабкі місця в обороні українських захисників. Можливо, це робиться з метою розвідки для майбутніх масштабних атак. Однак зараз ситуація кардинально відрізняється від минулорічної.

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"Ми чітко розуміємо, що ворог не втратив надію окупувати місто Харків і відбити втрачені ними позиції, проте це не 24 лютого минулого року. І в плані озброєння, і в плані того, що ми працюємо фактично цілодобово над підвищенням обороноздатності з будівництвом фортифікаційних споруд", — додав Синєгубов.

Голова ОВА уточнив, що тимчасово захопленими залишаються 29 населених пунктів Харківщини. З осені, коли ЗСУ провели контрнаступ, ворог не взяв під контроль жодного поселення на території регіону.

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