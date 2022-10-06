Пропагандисти стверджували, що їм, мовляв, вдалося "засліпити" супутники Альянсу.

Кремлівські пропагандисти назвали світловий стовп "найновішою лазерною зброєю" "Пересвіт" у Бєлгороді.

Про це повідомляє Детектор медіа.

Серію фейків про чергову "надсучасну зброю" росіяни поширили через підконтрольні російському військовому командуванню Telegram-канали.

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Рашистські блогери у відповідь на поразки своїх військ опублікували фото світових стовпів, які йдуть у небо. Цією зброєю нібито мали засліпити супутники НАТО над Україною, які, за логікою Москви, збирали дані про пересування російських ядерних сил.

Насправді на фото - світлові стовпи - природне явище, яке виникає, коли світло відбивається в мікроскопічних крижаних кристалах у повітрі. Також стовпи можуть виникнути від інших джерел світла – наприклад, потужних освітлювальних приладів.

Видання зауважує, що про російський "найновіший лазерний комплекс" заявляв Путін в 2018 році, і гіпотетично цей комплекс повинен заважати роботі супутників, що працюють на висоті до 1,5 тисяч кілометрів – але про випробування чи застосування цього комплексу достовірних даних немає. Як і доказів того, що він взагалі існує.

Інша брехня Кремля про "зброю судного дня"

Напередодні видання La Repubblica з посиланням на неіснуючу інформацію НАТО писало про буцімто випробування Росією торпеди "Посейдон" на підводному човні "Бєлгород".

Центр протидії дезінформації наголошував, що це - фейк, який грає на руку росіянам, що цілком узгоджується з посиленням ядерного шантажу Москви.

Стверджувалося, що ці торпеди можуть нібито викликати цілі "радіоактивні цунамі" і знищити такі міста як Нью-Йорк або Лос-Анджелес.

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