В Росії формується чотири окремі армії, що підпорядковуються різним особам, заявив секретар РНБО.

Олексій Данілов заявив, що в РФ фактично з'являється щонайменше 4 армії. Невдовзі вони почнуть конфліктувати між собою.

Як він зазначив в інтерв’ю "НВ", у очільника Чечні Рамзана Кадирова є "своя власна армія", яка умовно не підпорядковується міністру оборони Сергію Шойгу.

Також у власника приватної військової компанії "Вагнера" (ПВК Ліга) Євгенія Пригожина є "своя армія". Ще одна "армія" – у керівника Росгвардії Віктора Золотова, а четверту складають військові, що підпорядковуються міністру Шойгу.

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На переконання секретаря РНБО, ці 4 армії почнуть сперечатися між собою.

"На Росії відбувається доволі непроста ситуація. Там на сьогодні вже з’являється щонайменше чотири армії. Як вони будуть між собою комунікувати, як будуть брати участь у тих чи інших речах, поки що складно сказати. … От ці чотири армії між собою рано чи пізно почнуть сперечатися. Я вже неодноразово наголошував: коли армія Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації - це тільки питання часу", – вважає Данілов.

Кремль розпочав дискредитацію військового командування – що варто знати

Раніше повідомлялося, що в РФ почали активно критикувати військове командування, звинувачуючи саме військових у невдачах у війні проти України.

Аналітики припускали, що російський диктатор Володимир Путін намагатиметься зробити винним у невдачах на війні проти України військове командування, особисто очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу.

Зокрема, публічно за нездатність оперативно відреагувати на загострення ситуації військове командування розкритикували лідер "вагнерівців" Євген Пригожин і глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров. Обидва допомогли Росії впроратися з нестачею живої сили для ведення війни в України.

Заяви Кадирова і Пригожина підхопили ток-шоу на федеральних каналах – критика військового командування вперше почала звучати на всю країну.

Експерти припускають, що Пригожин і Кадиров прагнуть змістити Міністра оборони Сергія Шойгу. Водночас наслідків за такі дії для обох не було. Більше того, Путін вдруге з 24 лютого "підвищив" Кадирова, давши йому звання генерал-полковника.

8 жовтня українська військова розвідка повідомила, що в Москві розпочався комплекс "заходів" спрямованих проти військових, зокрема, масові затримання.

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