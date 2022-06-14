Експертка зауважила, що російський президент мав важке дитинство, яке й спровокувало манію величі та психопатію.

Психологиня Олена Шершньова заявила, що Володимир Путін став диктатором та вбивцею через вплив двох дитячих травм.

Про це вона заявила на своєму YouTube-каналі.

Шершньова посилається на дані польської журналістки, юристки та авторки книги "Вова, Володя, Володимир" Крістіни Курчаб-Редліх. Вона з'ясувала, що Путін змінив свою біографію. Насправді в нього було важке дитинство та батьки-тирани.

"Насправді Путін народився не 7 жовтня 1952 року в Ленінграді в сім'ї Володимира та Марії Путіних, а у 1950 році під Уралом. Батька він ніколи не знав, а його мати – Віра Путіна невдовзі після народження віддала сина своїм батькам. Пізніше жінка влаштувала". своє особисте життя в Грузії та забрала хлопчика", – каже Шершньова.

Курчаб-Редліх з'ясувала, що у Грузії вітчим влаштував справжнє пекло для Путіна. Він бив його, морив голодом та жорстоко знущався. Через кілька років його "як пакет" передали дідусеві та бабусі, а згодом родичам із Ленінграда. Вони й стали його офіційними батьками.

У новій сім'ї малому Путіну краще не жилося. Жорстокість його офіційного батька досі пам'ятають однолітки диктатора. Тоді психологію російського президента вже вщент зруйнували дві дитячі травми.

"Таким чином маємо щонайменше дві сильні травми – зміну сімей та фізичне насильство. Через свій дитячий егоцентризм Путін став патологічно невпевненим", – зазначила Шершньова.

Психологиня пояснила, що психіка людини може трьома способами сприймати фізичне насильство:

капітулювати перед травмою і на все життя прийняти роль жертви;

спробувати втекти від свого болю, наприклад, в алкогольну залежність;

спробувати компенсувати свою травму, і тоді вона стає ще більшим катом, ніж були її кривдники.

Шершньова заявила, що патологічна невпевненість Путіна з роками тільки посилювалася. Він був настільки непомітним, що однокурсники та викладачі інституту не пам'ятають майбутнього президента РФ. Його називали "недоля" і "бліда моль".

"Путін постійно намагається довести світові, що він вартий уваги і такий, як потрібно. Проте світ щоразу відповідає так само, як і в інституті", – додала психологиня.

Вона також зазначила, що в російського диктатора постійно прогресують манія величі та психопатія.

Раніше повідомлялося, що президент РФ так переймається за своє здоров'я, що зробив його частиною держтаємниці. Його супроводжують близько десятка лікарів, які маскуються під звичайних охоронців. Але, як дізналися журналісти, є серед них один особливий агент, у якого вкрай важлива місія: прибирати екскременти Путіна.

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