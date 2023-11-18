Кремль зробив нові спроби публічно відкинути критику щодо війни в Україні.

Кремль зробив нові спроби публічно відкинути критику щодо війни в Україні, закликавши росіян до "самоцензури" та обережних тверджень.

Відповідними тезами на цьому тижні відзначилися лідер РФ Володимир Путін та його прес-секретар Дмитро Пєсков, звертає увагу американський Інститут вивчення війни (ISW).

В рамках Міжнародного культурного форуму, в якому Путін взяв участь 17 листопада в Санкт-Петербурзі, диктатор акцентував, що росіяни нібито мають право висловлювати власну точку зору. Ймовірно, він натякав таким чином на війну в Україні, йдеться у звіті. Водночас Путін підкреслив, що багато освічених людей не стежать за відповідними подіями, а отже не розуміють повної картини.

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"Голова - це не тільки інструмент для того, щоб говорити, але й для того, щоб думати, перш ніж щось сказати", - казав диктатор.

У відеоінтерв'ю, опублікованому 17 листопада, Пєсков також заявив, що під час війни має бути такий рівень цензури, який був би неприйнятним у мирний час. Прес-секретар Путіна нагадав, що межа між критикою російських військових і дискредитацією російських збройних сил дуже тонка, і порадив тим, хто хоче "огульно" спекулювати на темі російських військових і критикувати їх, "десять разів подумати", перш ніж це зробити.

Водночас Пєсков, коментуючи питання майбутніх президентських виборів у РФ, висловив думку, що "не сумнівається" у перемозі чинного лідера.

За словами Пєскова, наступник Путіна повинен бути точно таким же як Путін.

Майже половина Росії хоче, щоб Путін зупинив війну в Україні

Нещодавно Bloomberg опублікував результати суспільної думки росіян щодо війни в Україні. Відповідне опитування провели 21-29 жовтня. Вперше майже половина відповідей респондентів не співпала з цілями Путіна - близько 48% людей у РФ підтримують мирні переговори та прагнуть завершити війну з Україною. Це найвищий показник з моменту початку "великої" війни у 2022 році.

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