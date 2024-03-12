Дочка Євгена Путіна володіє 70% одного з найбільших підприємств Росії з видобутку вугілля.

Помер двоюрідний брат президента РФ Володимира Путіна - 90-річний Євген Путін. За даними росЗМІ, родич президета помер на 91-му році життя. Обставин його смерті не уточнюють, водночас стало відомо, що похорон відбувся 10 березня. Наприкінці лютого він відзначив 90-річчя в Суздалі, у будинку свого сина.

Брата президента називають провідним іванівським урологом, "який ставив на ноги своїх пацієнтів у 1970-1980 роках". Пояснюється, що сім'я Євгена Путіна жила в населеному пункті Іваново до 2002 року. Після того як Володимир Путін став президентом РФ, його родичі переїхали до Москви.

Син Євгена Путіна Михайло обіймає посаду заступника голови правління "Газпрому", а дочка - Ганна Цивільова - одружена з губернатором Кемеровської області Сергієм Цивільовим. У 2018 році вона отримала від чоловіка 70% компанії "Колмар" - одного з найбільших підприємств Росії з видобутку вугілля.

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Що відомо про сім'ю Володимира Путіна

Згідно з відкритими джерелами, родичі Володимира Путіна посідають чільне становище в різного роду бізнес-структурах. Зокрема, старшу дочку - Марію Путіну - ототожнюють із медиком-ендокринологом Марією Воронцовою - дружиною голландського бізнесмена Йорріта Йооста Фаассена, співвласницею компанії "Номеко". Друга дочка - Катерина Тихонова - дружина мільярдера Кирила Шамалова, глава фонду "Національний інтелектуальний розвиток" і компанії "Іннопрактика".

Двоюрідний брат президента РФ - Ігор Путін (віцепрезидент і член правління "Мастер-банка"), двоюрідні племінники Роман Путін (голова ради директорів ТОВ "Группа компаний МРТ", співвласник компанії "МРТ-АВИА") і Михайло Шеломов. У 2022 році з'явилася інформація, що двоюрідна племінниця Путіна - Ганна Цивільова - власниця великої вуглевидобувної компанії "Колмар", вона ж - дружина губернатора Кемеровської області Сергія Цивільова.

Нагадаємо, російський співак Ярослав Дронов, більш відомий як SHAMAN, провів 8 березня в колонії, куди його відправила дочка диктатора Володимира Путіна - Катерина Тихонова. Дронов був змушений поїхати в колонію, щоб вкотре проявити себе як патріота злочинної держави. Тихонова курує Дронова, кажуть, вона встигла познайомити путініста зі своїм батьком.

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