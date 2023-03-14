Кадирову-старшому активно шукають заміну.

Російський диктатор Володимир Путін провів зустріч із сином Рамзана Кадирова. Це була співбесіда на посаду глави Чечні.

Як розповів політолог Микола Давидюк у новому випуску програми "Аргумент", Путін надумав змінити Кадирова. Головним претендентом на його посаду стане Кадиров-молодший.

"Майбутнє його чекає, як у його батька. Просто йому дадуть республіку, він вб'є близьке коло, всіх "вовків", яких під Росію треба буде зачистити. Далі у тебе буде 20-30 років для грабежу... Це все пробачатимуть і закриватимуть очі, а потім і у нього виросте син. Візьмуть нового. Поки у когось з них не з'являться мізки, поки вони не зрозуміють, що простіше звільнити свою країну і жити у своїй країні, поважати її населення, не грабувати її, не відправляти на безглузді війни... А поки це коло сансари продовжуватиметься, Кремль їх зжиратиме", - зазначив політолог.

Експерт зауважив, що син Кадирова міг би "закінчити всю цю історію", ліквідувавши Путіна. Однак цей рід, за словами Давидюка, виявився не найсильнішим у Чечні.

Політолог додав, що всі "яструби війни", які штовхали Путіна на війну "до переможного кінця", вже програли. Зокрема, це Віктор Медведчук, Євген Пригожин та низка російських генералів.

Кадиров, на вихід: чутки про відставку "піхотинця Путіна"

Чутки про те, що Путін хоче позбутися Кадирова, ширяться вже не перший місяць. Вчора "піхотинець Путіна" прибув до нього "на килим". Кадиров виглядав кепсько та хворобливо, прийшов з дивною шпаргалкою та медичним приладом на пальці.

За даними ЗМІ, скандальний лідер Чечні Рамзан Кадиров має серйозні проблеми зі здоров'ям. Його зовнішній вигляд впродовж останніх місяців це підтверджує. Останнім часом він з'являється на публіці з опухлим обличчям та тілом загалом, йому навіть важко розплющити очі.

Ймовірно, що у Кадирова проблеми з нирками. Це також стверджує колишній віце-прем'єр Чечні Ахмад Закаєв, який живе в еміграції. Кажуть, він привіз до Чечні світило з Об’єднаних Арабських Еміратів, бо не вірить лікарям у Москві.

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