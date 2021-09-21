Розводити тварин можна тільки якщо ділянка відноситься до особистого підсобного господарства.

В Росії жителям заборонили розводити дрібних сільгосптварин на садових ділянках, у тому числі курей.

За порушення цієї норми громадянам загрожує штраф від 10 тисяч рублів (3600 гривень). Про це повідомляє "Російська газета" з посиланням на відповідну заборону Верховного Суду.

Приводом для винесення рішення став судовий розгляд мешканки Волгограда з обласною інспекцією з використання та охорони земель: перевіряючі виявили в її городі курник і оштрафували на 10 тисяч рублів.

Після розглядів у всіх судових інстанціях їй підтвердили, що інспекція була права в своєму покаранні.

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Штраф за розведення курей призначається в розмірі від половини до одного відсотка кадастрової вартості землі, але не менше десяти тисяч рублів. Якщо кадастрова вартість не визначена, то штраф повинен скласти 10-20 тисяч рублів.

Повідомляється, що садова земельна ділянка призначена для відпочинку громадян і для вирощування сільськогосподарських культур для власних потреб, а ось тварини в цей перелік не входять. Винятком є тільки радведення бджіл, але для цього потрібно отримати згоду сусідів.

Юристи стверджують, що на садовій ділянці можна розміщувати дачні будинки, житлові будинки, господарські будівлі та гаражі. А ось розводити тварин можна тільки за умови, якщо ділянка відноситься до особистого підсобного господарства.

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Автор: Олег Давигора