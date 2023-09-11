Приїзд північнокорейського диктатора чекають у Владивостоці 13 вересня.

Прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков оголосив, що на честь приїзду глави КНДР Кім Чен Ина Кремль організовує "званий обід".

Про це підлеглий Путіна заявив у коментарі росЗМІ. Він підтвердив, що візит Кім Чен Ина відбудеться днями, пише пропагандистський ТАСС.

"Зустріч Путіна з Кім Чен Ином відбудеться днями, окрім переговорів буде офіційний обід на честь лідера КНДР", - вказав Пєсков.

Також він заявив, що під час зустрічі Кім Чен Ин і Путін обговорять двосторонні відносини між країнами. Москва вважає своїм обов'язком підтримувати дружні зв'язки з сусідами і партнерами, вказав Пєсков.

Пєсков висунув ультиматуми країні-сусідці Україні, з якою йде війна

Нагадаємо, 9 вересня Пєсков відзначився риторикою про те, що Росію не влаштовують альтернативні пропозиції Заходу про відновлення "зернової угоди з Україною" - з країною-сусідкою, з якою РФ вже понад півтора року веде війну "на знищення".

Він вказав, що Москва хоче повернутися до основ "зернової угоди" і оголосив, що Захід має повернути доступ "Россельхозбанка" до міжнародної платіжної системи SWIFT.

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