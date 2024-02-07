Агресор стверджує, що вразив усі цілі, хоча більшість ракет і дронів були перехоплені.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що в ході ранкової ракетної атаки по Україні нібито змогли вразити всі об'єкти, в які цілилися. Про це йдеться в денному зведенні агресора.

Так, російські військові стверджують, що завдали "групового удару високоточною зброєю великої дальності" по підприємствах військово-промислового комплексу України. Зокрема агресор заявляє, що цілився по місцях виробництва морських безпілотників, берегових ракетних комплексів, ракет до реактивних систем залпового вогню і вибухових речовин.

"Ціль удару досягнуто. Всі об'єкти вражено", - стверджують в Міноборони РФ.

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Масований ракетний удар по Україні 7 лютого

Як писав УНІАН, всю ніч російський агресор атакував Україну безпілотниками "Шахед", а вранці було завдано удару крилатими і балістичними ракетами. За даними Генштабу ЗСУ, українським військовим вдалося збити 15 з 20 ударних дронів, 26 з 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/х-55, а також 3 з 3 крилатих ракет "Калібр". Не були збиті 4 крилаті ракети Х-22, 3 балістичні ракети "Іскандер-М" і 5 зенітних керованих ракет С-300.

При цьому в результаті ранкової атаки було пошкоджено чимало цивільних об'єктів в Україні. Наприклад, у Миколаєві ракета Х-22, яка не була збита, влучила просто в дорогу посеред приватного сектора, створивши величезну вирву.

А в Новомосковську Дніпропетровської області російська ракета вдарила по комунальному підприємству, знищивши техніку, якою комунальники прибирали міські вулиці.

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