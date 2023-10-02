Найактивніші процеси будівництва відбувалися влітку цього року у трьох областях.

Впродовж останніх місяців війська РФ активно будували укріплення у Курській, Брянській та Бєлгородській областях, що межують з Україною.

Експерт у галузі оборонних досліджень Брейді Ефрик опублікував супутникові знімки, що свідчать про наявність таких укріплень. За його словами, фортицікації з'явилися відносно нещодавно у безпосередній близькості від кордону з Україною.

За даними супутників, у Курській області з травня до початку серпня було викопано нові окопи. У Брянській області з початку червня до середини серпня біля населених пунктів з'явилися протитанкові загородження. Також нові фортифікаційні споруди звели у липні та серпні на території Бєлгородської області.

Експерт вважає, що будівництво таких укріплень може бути свідченням того, що Кремль готується вести війну на території Росії.

Війна прийде в Росію

Раніше очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію Росії, оскільки, чим ширше будуть операції там – тим краще.

Відповідаючи на питання про те, як він ставиться до перенесення війни на територію РФ і чи не залишиться Україна без підтримки через це, Буданов відповів: "Відмінна ідея, як на мене. Ми не працюємо такими методами, якими працює РФ, тому порівнювати це абсолютно неправильно. Війна має бути перенесена на іншу територію, якою зрозуміло для нас є РФ та інші їх території, де знаходиться їх вплив".

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