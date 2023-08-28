Відзначається, що у Росії занадто мало вільних військ і техніки для цих навчань.

Росія, швидше за все, скасує спільні стратегічні навчання "Захід-23", які повинні були стати кульмінацією року військової підготовки. Як повідомляє розвідка Великобританії, навчання мали відбутися у вересні 2023 року.

Відзначається, що з 2010 року в Росії діє чотирирічний цикл ротації цих навчань по всій країні. Однак з 2021 року Росія розміщує їх на західному кордоні щонайменше раз на два роки, оскільки її пріоритетом є протидія тому, що вона сприймає як загрозу з боку НАТО. Так "Захід-21" став найбільшими російськими навчаннями з радянських часів

"Неефективність російських військових в Україні показала, що навчання мали обмежену цінність для навчання і в основному проводилися для показухи. Росія, ймовірно, скасувала "Захід-23", тому що в наявності занадто мало військ і техніки", - зазначають у розвідці.

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Як йдеться в повідомленні, російське керівництво також, можливо, побоюється внутрішньої критики в разі проведення ще одних масштабних навчань під час війни.

Раніше Росія вже скасовувала важливі заходи

Так, у липні Росія скасувала головну міжнародну авіавиставку "Макс-2023", яка відбувається раз на два роки біля Москви. Аналітики відзначали, що це пов'язано із занепокоєнням у зв'язку з атаками безпілотників в Росії, а також з репутаційними ризиками.

А парад 9 травня в Москві цього року хоч і не скасували, але він був надзвичайно мізерний на техніку. Росіяни побачили тільки три танки, і ті раритетні.

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