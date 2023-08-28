Пропагандистка здивована, чому в елітному селищі під Москвою падають безпілотники.

Топ-пропагандистка РФ Маргарита Симоньян поскаржилася, що їй доводиться прокидатись від вибухів о пів на четверту ранку, оскільки вже вдруге поруч з її будинком падають безпілотники.

В ефірі однієї з пропагандистських програм Симоньян, яка закликала вбивати українців, обурюється, що дрони падають гучно. Водночас вона називає це "тероризмом".

"Поруч з нашим будинком вдруге за тиждень впав безпілотник. Гучно падає, скажу вам. Прокидається о пів на четверту, тільки встигнувши заснути - тудух. Чого добиваються, вирусі? Ми бачимо, що відбувається з Москва-Сіті. Добиваються вони того, що й терористи. Це їхній типовий творчий почерк", - заявила пропагандистка.

Дрони біля будинку Симоньян

21 серпня Маргарита Симоньян повідомила, що в Істринському районі Московської області протиповітряна оборона РФ збила дрон, і він впав на сусідній з її будинком вулиці.

27 серпня пропагадистка знову заявила, що біля її будинку вдруге за тиждень впав дрон.

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