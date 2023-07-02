Це зокрема пов'язано з занепокоєнням у зв'язку з нещодавніми атаками безпілотників у Росії, а також із репутаційними ризиками.

Росія скасувала свою головну міжнародну авіавиставку "Макс-2023", яка відбувається раз на два роки біля Москви. У розвідці Великої Британії пояснили причини такого вчинку.

Як нагадали у розвідці, на цьому заході відбувається ознайомлення з цивільною та військовою аерокосмічною галузями Росії. Ця подія стала ключовою для забезпечення експортних замовників.

"Імовірно, що шоу було скасоване значною мірою через занепокоєння щодо питань безпеки після нещодавніх атак безпілотних літальних апаратів всередині Росії. Скоріше за все, організатори усвідомлюють потенційну репутаційну шкоду, якщо приїде мало міжнародних делегацій", - повідомляє розвідка.

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При цьому наголошується, що війна створила надзвичайні труднощі для аерокосмічної спільноти Росії.

"Сектор страждає від санкцій, висококваліфіковані спеціалісти заохочуються до служби в якості піхоти у власному ополченні космічного агентства "Роскосмос". Тим часом, головнокомандувача повітряно-космічними силами Росії, генерала Сергія Суровікіна не бачили на публіці з часу невдалого заколоту групи "Вагнер", для якої він служив як зв'язковий з російським міністерством оборони", - повідомила розвідка.

Безпекова ситуація в російському небі

Як відомо, проведення авіасалону "Макс-2023" планувалося на 25-30 липня.

За 30 років це авіашоу жодного разу не скасовували. Цього не сталося навіть на тлі скасування через COVID-19 аналогічних заходів в інших країнах.

Але останнім часом росіяни все більше бояться диверсій та атак українських безпілотників.

Раніше в державному концерні "Укроборонпром" заявили про успішне застосування нового безпілотника з дальністю 1000 кілометрів. Він цілком може дістати з Києва до Москви, адже відстань між столицями – близько 750 кілометрів.

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