Росіяни будують новий аеродром під Бєлгородом (фото)

Після зимової відлиги, в РФ знову взялися до основних робіт з укладання злітно-посадкових смуг.

У Бєлгородській області РФ будують новий аеродром. Його розташували на відстані 75 км від кордону України.

Про це заявив OSINT-дослідник RedIntelPanda в мережі X. За його даними, зведення аеродрому фіксують супутники.

"Після зимової відлиги роботи відновилися. 27 квітня 2024 року на злітно-посадковій смузі триває укладання базового шару або самого покриття. Sentinel Hub вимірює злітно-посадкову смугу приблизно на 1800 метрів", - зазначає геодослідник в треді.

Координати об'єкта: 50.6612, 38.5694.

Атаки на російські аеродроми

У ніч на 28 на території аеродрому "Кущевська" пролунали вибухи. Джерела УНІАН повідомили, що вибуховий інцидент у Росії стався завдяки українським дронам, запущеним Службою безпеки України.

Пізніше з'явилася інформація, що на аеродромі міг бути знищений склад, на якому перебували універсальні модульні планувальні комплекти, що могли використовувати для перетворення звичайних авіабомб на керовані.

Варто зазначити, що під час повномасштабної війни проти українців Росія вже зазнала серйозних авіаційних втрат. Українські воїни ліквідували 348 літаків та 325 вертольотів.

Вас також можуть зацікавити новини: