У клінічних випробуваннях третьої фази, як стверджується, брали участь 40 тисяч добровольців.

За підсумками першого проміжного аналізу третьої фази клінічних досліджень російська вакцина від коронавірусу "Супутник V" показала себе добре. Зі слів розробників, її ефективність склала 92%.

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На сайті вакцини затверджується, що оцінка була зроблена на основі аналізу 20 підтверджених випадків COVID-19, розподілених між добровольцями, які одержували плацебо і вакцину.

У клінічних випробуваннях третьої фази, як стверджується, брали участь 40 тисяч добровольців. 20 тисяч отримали першу дозу вакцини, ще понад 16 тисяч – і першу, і другу дози.

Підкреслюється, що в ході випробувань несподівані небажані ефекти не фіксувалися. Моніторинг триває.

Російська вакцина від коронавірусу: що про неї відомо

У Росії в серпні заявили про реєстрацію "першої в світі" вакцини проти COVID-19, її нібито протестували на дочці Путіна.

Москва не надала світовій науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна і ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася.

Видання Science зазначило, що Москва не скоро зможе користуватися своєю вакциною. І вона про це добре знає. На це вказують навіть певні епізоди сертифіката, виданого російським Міністерством охорони здоров'я. Зокрема, в ньому забороняється широке використання вакцини до першого січня 2021 року.

Водночас, міжнародна група дослідників висловила занепокоєння з приводу можливих неточностей у звіті про випробування російської вакцини. У деяких графіках зустрічаються підозрілі повтори, А даних для перевірки результатів недостатньо.

Що це за вакцина Pfizer

Продукт американської компанії Pfizer і німецької BioNTech на 90% ефективний, заявляє виробник препарату. У випробуваннях ІІІ фази взяли участь понад 43 тисячі осіб. Люди різного етнічного походження виявилися однаково захищеними, кажуть в компанії.

Висновки засновані на проміжному аналізі, проведеному після того, як 94 учасники захворіли на COVID-19. Випробування триватиме доти, поки не буде підтверджено 164 випадки. Рівень потенціалу вакцини може змінитися, але на цю мить 90% інфекцій були попереджені.

Pfizer каже, що серйозних побічних ефектів немає. Якщо ключові показники будуть безпечні за тиждень, у світу може з'явитися інструмент для боротьби з пандемією.

Єврокомісія вже домовилася підписати з розробниками угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу.

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Автор: Дмитро Захаров