За підсумками першого проміжного аналізу третьої фази клінічних досліджень російська вакцина від коронавірусу "Супутник V" показала себе добре. Зі слів розробників, її ефективність склала 92%.
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На сайті вакцини затверджується, що оцінка була зроблена на основі аналізу 20 підтверджених випадків COVID-19, розподілених між добровольцями, які одержували плацебо і вакцину.
У клінічних випробуваннях третьої фази, як стверджується, брали участь 40 тисяч добровольців. 20 тисяч отримали першу дозу вакцини, ще понад 16 тисяч – і першу, і другу дози.
Підкреслюється, що в ході випробувань несподівані небажані ефекти не фіксувалися. Моніторинг триває.
Російська вакцина від коронавірусу: що про неї відомо
- У Росії в серпні заявили про реєстрацію "першої в світі" вакцини проти COVID-19, її нібито протестували на дочці Путіна.
- Москва не надала світовій науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна і ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася.
- Видання Science зазначило, що Москва не скоро зможе користуватися своєю вакциною. І вона про це добре знає. На це вказують навіть певні епізоди сертифіката, виданого російським Міністерством охорони здоров'я. Зокрема, в ньому забороняється широке використання вакцини до першого січня 2021 року.
- Водночас, міжнародна група дослідників висловила занепокоєння з приводу можливих неточностей у звіті про випробування російської вакцини. У деяких графіках зустрічаються підозрілі повтори, А даних для перевірки результатів недостатньо.
Що це за вакцина Pfizer
- Продукт американської компанії Pfizer і німецької BioNTech на 90% ефективний, заявляє виробник препарату. У випробуваннях ІІІ фази взяли участь понад 43 тисячі осіб. Люди різного етнічного походження виявилися однаково захищеними, кажуть в компанії.
- Висновки засновані на проміжному аналізі, проведеному після того, як 94 учасники захворіли на COVID-19. Випробування триватиме доти, поки не буде підтверджено 164 випадки. Рівень потенціалу вакцини може змінитися, але на цю мить 90% інфекцій були попереджені.
- Pfizer каже, що серйозних побічних ефектів немає. Якщо ключові показники будуть безпечні за тиждень, у світу може з'явитися інструмент для боротьби з пандемією.
- Єврокомісія вже домовилася підписати з розробниками угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу.
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