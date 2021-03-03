Активістам, які допустили помилку, обіцяли провести лекції з історії.

У російському Орську члени молодіжної організації партії "Єдина Росія" поклали квіти до поховання угорських військовополонених в рамках акції "Захисти пам'ять героїв". При цьому Угорщина брала участь у Другій світовій війні на боці гітлерівської Німеччини.

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Як повідомляє «Урал56.Ру", інцидент стався 22 лютого. Організація відзвітувала в соцмережах про акцію -учасники "вшанували пам'ять військовополонених, похованих на кладовищі селища Мостобуд". Наразі ці публікації вже видалені.

Зазначається, що в місті в роки війни і після неї знаходився табір для військовополонених – там утримувалися бранці з країн Осі – німці, угорці, румуни, японці. Померлих у полоні ховали у братських могилах. На початку двохтисячних нащадки загиблих приїхали в Орськ і встановили на місцях масових поховань пам'ятні знаки.

Як повідомляє «Радіо Свобода», представник регіонального відділення "Молодої Гвардії" "Єдиної Росії" заявив, що керівництво відділення визнає помилку. Активістам обіцяли влаштувати лекції з історії Другої світової.

Угорщина у Другій світовій

З 1920 року в Угорщині був встановлений авторитарний режим віце-адмірала Міклоша Хорті.

20 листопада 1940 року прем'єр-міністр Угорщини Пал Телекі підписав Троїстий пакт (Берлінський пакт), що означав вступ Угорщини до військового союзу з Італією, Японією та Німеччиною.

1 липня 1941 року Угорщина фактично вступила у війну з Радянським Союзом на боці Німеччини.

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Автор: УНІАН