Загарбник стверджував, що танк нібито кинули українські військові

Кремлівські пропагандисти знову сіли в калюжу. Цього разу росіянам впихнули історію про нібито підбитий український танк.

У сюжеті російські військові демонструють ведучому знищений танк, а на питання, чи точно це "ворожа" техніка, ті спокійно кивають.

Під час огляду машини оператор випадково навів камеру на підбитий бік танка з рашистським символом Z, який використовує в позначенні своєї техніки якраз російська армія.

"Це у нас що за машина?" - поцікавився пропагандист.

Окупант відповів: "Це танк Т-64... це вже старенька модифікація... так, український танк. Його помітили ще під час заходу в аеропорт з дрона, як він тут самотній стояв. Його відразу "артою" посікло. Українська влада навіть не кинулася за ним. Його кинули. Те, що він страшно виглядає, це його зовнішня оболонка. Його можна реанімувати. Подивилися двигун, подивилися радіатор. Його зараз будемо по максимуму витягати в безпечне місце і там вже реанімувати".

Як писав УНІАН, російські пропагандисти "приклеїли" торішній похід Путіна до храму Христа Спасителя до пасхальної церковної служби 2022 року.

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