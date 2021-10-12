У Росії чоловік довів свою дружбу досить курйозним чином. Двоє товаришів настільки напилися, що один з них навіть не зміг йти. Росіянин вирішив допомогти другу і "героїчно" віз його на продуктовому візку, при цьому сам він неабияк хитався і також насилу тримався на ногах.
Чоловік потрапив на відео, передає російське видання Life.
Курйозний інцидент трапився в Нижегородській області. Жителі РФ, ймовірно, "культурно" відпочили, після чого вирішили розійтися по домівках. Однак один чоловік йти не зміг, тому друг посадив його у візок.
Росіянин віз "цінний вантаж" з усією відповідальністю. Попри те, що чоловік неабияк хитався, він міцно тримав візок і навіть намагався рівно його котити.
Читайте такожУ російській школі зарізали учня (відео)На дорозі, по якій росіянин віз друга у візочку, в той момент утворився затор. Автомобілісти та велосипедисти спостерігали за дивними чоловіками, деякі знімали їх на відео і жартували.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Росії сталося масове отруєння сурогатним алкоголем. Результат вживання таких напоїв вельми сумний: кілька десятків померлих і постраждалих.
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