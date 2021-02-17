Одяг з ЦУМу аферисту привезли на квартиру, яку той орендував на добу.

У Москві невідомий чоловік вкрав з Цуму одяг майже на півмільйона рублів (близько 150 тисяч гривень).

Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

Злодій замовив в ЦУМі туфлі D&G, джинси Brioni, футболку і два Джемпери Billionaire на загальну суму 436 тисяч рублів.

За словами кур'єра, який привіз одяг чоловікові додому, той його зустрів біля під'їзду. Потім запросив у квартиру на першому поверсі, закрив двері на ключ і з речами пішов в одну з кімнат на примірку.

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Однак через 10 хвилин злодій так і не повернувся, а коли кур'єр спробував зайти в кімнату, виявилося, що двері підперті стільцем. Самого "покупця" там не було. Він одягнув все на себе і вистрибнув у вікно.

Як пізніше з'ясувалося, чоловік спеціально зняв квартиру на добу для афери.

Тепер злодія розшукує поліція, а ЦУМ шукає способи, як запобігти повторенню такого випадку в майбутньому.

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Автор: УНІАН