У Москві невідомий чоловік вкрав з Цуму одяг майже на півмільйона рублів (близько 150 тисяч гривень).
Про це повідомляє телеграм-канал Baza.
Злодій замовив в ЦУМі туфлі D&G, джинси Brioni, футболку і два Джемпери Billionaire на загальну суму 436 тисяч рублів.
За словами кур'єра, який привіз одяг чоловікові додому, той його зустрів біля під'їзду. Потім запросив у квартиру на першому поверсі, закрив двері на ключ і з речами пішов в одну з кімнат на примірку.
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Однак через 10 хвилин злодій так і не повернувся, а коли кур'єр спробував зайти в кімнату, виявилося, що двері підперті стільцем. Самого "покупця" там не було. Він одягнув все на себе і вистрибнув у вікно.
Як пізніше з'ясувалося, чоловік спеціально зняв квартиру на добу для афери.
Тепер злодія розшукує поліція, а ЦУМ шукає способи, як запобігти повторенню такого випадку в майбутньому.
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