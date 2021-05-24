За даними слідства, підозрюваний не менше одного разу вдарив жінку битою по голові.

У російському місті Александров 36-річний чоловік жорстоко розправився зі своєю сусідкою через безлад у квартирі.

За даними Слідчого комітету по Володимирській області, вбивство сталося в неділю, 16 травня. Повідомляється, що конфлікт був спровокований нетверезим станом обох його учасників.

За версією слідства, обвинувачений прийшов відвідати 39-річну сусідку своїх друзів. Прийшовши в гості, він побачив, що жінка також знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, а в її квартирі безлад. Непроханий гість запропонував господині протягом години навести порядок, інакше він «вживе заходів».

Коли обвинувачений повернувся, він побачив, що прибирання не було, та вирішив покарати жінку. За даними слідства, підозрюваний не менше одного разу вдарив сусідку битою по голові, вона померла на місці.

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Повідомляється, що провину у вбивстві чоловік визнав, щодо нього обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Катерина Шварц