Чоловік зізнався у злочині.

Під Самарою чоловік убив педофіла, який поглумився над його маленькою дочкою.

Про це повідомляє Telegram-канал 112.

В кінці серпня місцевий житель заявив в поліцію, що побачив в телефоні приятеля відео сексуального насильства над 9-річною дівчинкою. За його словами, в ролі ґвалтівника виступав його товариш, 32-річний Олег Свиридов.

Поліцейські приїхали до нього додому, але чоловік встиг втекти.

Читайте такожУ Москві завагітніла 12-річна школяркаСлідчі з'ясували, що Свиридов полює за дітьми не перший рік, раніше він зґвалтував 11-річну дівчинку.

Відзначається, що обидві постраждалі добре його знали, він спілкувався з їх батьками і заманював дітей додому.

2 вересня тіло Свиридова виявили в селищі Вінтай. Труп був присипаний землею.

Батько однієї з постраждалих дівчаток зізнався в причетності до його смерті. Він сказав, що Свиридов сам натрапив на ніж в ході сварки.

Нагадаємо, що раніше в Полтавській області спіймали чоловіка, який здійснював сексуальне насильство над дитиною, знімаючи цей процес на відео.

А в Донецькій області судитимуть 23-річного жителя Волноваського району за зґвалтування неповнолітньої дівчини.

Автор: Людмила Жерновська