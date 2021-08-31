Затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Столичні правоохоронці затримали чоловіка за створення дитячої порнографії та насильство відносно малолітнього хлопчика.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

Правоохоронні органи за підтримки Європолу виявили серію медіафайлів, на яких зображено процес сексуальної експлуатації малолітнього хлопчика.

З'ясувалось, що протиправний контент створювався на території України.

Читайте такожУ Києві підлітки розгромили парк біля озера: зухвалий інцидент потрапив на відеоПід час проведення перевірки встановлено, що з 2018 по 2021 рік 28-річний житель Полтавщини неодноразово ґвалтував та вчиняв інші злочинні дії сексуального характеру відносно сина своєї співмешканки, 2013 року народження, та створював за участі останнього дитячу порнографію.

Крім того, вказаний чоловік завантажував та зберігав в особистій електронній скриньці фото-відео матеріали з діями сексуального характеру за участі малолітнього хлопчика.

На цей час затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

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Автор: Світлана Закелова