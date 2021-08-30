На Алтаї російський турист влаштував стрілянину по коровах, які паслися біля дороги.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Baza.
На ролику видно, як чоловік виходить з автомобіля і здійснює кілька пострілів у бік корів. Те, що відбувається знімає його супутник. Як мінімум одна тварина постраждала.
Відео було опубліковано в Instagram. Повідомляється, що порушник міг приїхати з Новосибірська.
Читайте такожТрирічну дитину на смерть затиснуло дверима автобуса в РосіїУ прокуратурі Республіки Алтай повідомили, що організовано перевірку за фактом відеопублікації.
Передбачається, що чоловік міг стріляти в корів з пневматичного пістолета.
Його особа, а також всі обставини події уточнюються.
Нагадаємо, що раніше одесит застрелив свою собаку через те, що вона відмовилася виконувати його команди.
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