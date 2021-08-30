Інцидент зняли на відео.

На Алтаї російський турист влаштував стрілянину по коровах, які паслися біля дороги.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Baza.

На ролику видно, як чоловік виходить з автомобіля і здійснює кілька пострілів у бік корів. Те, що відбувається знімає його супутник. Як мінімум одна тварина постраждала.

Відео було опубліковано в Instagram. Повідомляється, що порушник міг приїхати з Новосибірська.

Читайте такожТрирічну дитину на смерть затиснуло дверима автобуса в РосіїУ прокуратурі Республіки Алтай повідомили, що організовано перевірку за фактом відеопублікації.

Передбачається, що чоловік міг стріляти в корів з пневматичного пістолета.

Його особа, а також всі обставини події уточнюються.

Нагадаємо, що раніше одесит застрелив свою собаку через те, що вона відмовилася виконувати його команди.

А у Львові іноземці зарізали козу і смажили її на вогні в парку.

Автор: Людмила Жерновська