Мешканка російського Новосибірська влаштувала дебош у літаку, що летів рейсом з Владивостока.
Як повідомляє Телеграм-канал Mash, 39-річна жінка вжила перед вильотом синтетичні наркотики, які дали про себе знати вже під час рейсу.
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"У літаку вона почала бродити по салону, то знімаючи, то знову надягаючи одяг. У підсумку бортпровідники з іншими пасажирами зв'язали її мотузкою і скотчем, щоб спокійно долетіти до НСК", - сказано в повідомленні.
Згодом жінку затримали і склали на неї протокол за дрібне хуліганство.
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