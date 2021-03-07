В аеропорту після прильоту її затримали й виписали штраф.

Мешканка російського Новосибірська влаштувала дебош у літаку, що летів рейсом з Владивостока.

Як повідомляє Телеграм-канал Mash, 39-річна жінка вжила перед вильотом синтетичні наркотики, які дали про себе знати вже під час рейсу.

Читайте такожЗастукали під час сексу з подругою: у Москві школяр вистрибнув з 17-го поверху та вижив

"У літаку вона почала бродити по салону, то знімаючи, то знову надягаючи одяг. У підсумку бортпровідники з іншими пасажирами зв'язали її мотузкою і скотчем, щоб спокійно долетіти до НСК", - сказано в повідомленні.

Згодом жінку затримали і склали на неї протокол за дрібне хуліганство.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН