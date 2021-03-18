У Росії 39-річна мешканка Красноярська Анна Винокурова викликала вантажників, щоб вони допомогли їй перевезти холодильник з трупом 27-річного співмешканця всередині.
Про це пише Telegram-канал LifeShot.
Читайте такожУ Росії "мисливець на відьом" забивши переходженого молотком (фото)Зазначається, що жінка вбила хлопця під час гулянки в ніч проти 8 березня, тіло розчленувала та розклала по поличках у холодильнику.
«Через тиждень їй в голову прийшла геніальна ідея зателефонувати в службу вантажного таксі й попросити міцненьких хлопців відвезти «коробочку з сюрпризом». Міцненькі хлопці приїхали, потягли... Вже в дорозі вони виявили, що з холодильника тече кров. Поцікавилися у господині, що там всередині і чому якось важкувато. Вона у всьому зізналася», - йдеться в повідомленні.
Вантажники викликали поліцейських та передали їм жінку, порушено кримінальну справу.
Пізніше стало відомо, що Винокурова сиділа у колонії за збут наркотиків. Її звільнили умовно-достроково в жовтні 2020 року. А вбитого неодноразово судили за крадіжки та викрадення. Він також звільнився за УДО.
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