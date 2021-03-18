19-річна росіянка померла від виснаження / фото REUTERS
У Москві 19-річна дівчина, яка мріяла стати моделлю, померла від анорексії.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
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Як повідомляється, фігура Аліни не відповідала стандартам модельного бізнесу, тому дівчинка почала голодувати та до 15 років вона заробила анорексію, а в 17 лягла через це в лікарню.
За даними каналу, останнім часом дівчина проживала в Москві, тому що вступила в медвиш.
Кілька днів тому знайомий знайшов дівчину мертвою. Вона померла від виснаження.
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