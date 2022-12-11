Знущання із в'язнів знімали на відео, одне з яких потрапило до ЗМІ.

У калузькій виправній колонії силовики катували ув'язнених, які виступали проти вербування на війну в Україні.

Як пише "Осторожно, Новости" з посиланням на правозахисників Gulagu.net, ув'язнених били та катували за відмову воювати. Силовики називали це "виховною роботою" із ув'язненими, які відмовилися їхати для участі у війні проти України за своїми переконаннями і також не схвалювали відправку на війну інших засуджених.

Очільник правозахисної організації Володимир Осєчкін розповів, що є регіони, де "блатні" та "злодії" співпрацюють зі спецслужбами для вербування засуджених, а в інших колоніях кримінальні авторитети "вважають неприйнятною можливість взяти в руки зброю за наказом людей у погонах". Вербувальники поскаржилися на це і спецслужбам дали вказівку "розібратися" із ув'язненими.

Відео дня

"Наше джерело передало нам фото та відеоматеріали, які самі тюремники знімали для звіту нагору. За кадром залишилися тортури та побиття, які зі зрозумілих причин не зняли на відео. Все це говорить про те, що влада спеціально погіршує становище засуджених у таборах та створює умови для примусу їхати на забій", - стверджує Осєчкін.

На опублікованих Gulagu.net кадрах видно чотирьох в'язнів. Двоє з них сидять у наручниках, притискаючи голову до столу, третю голову притискає до столу силовик у одежі та шоломі. Четвертого в'язня поставили обличчям до стіни.

На опублікованих відео двох ув'язнених, які стоять зігнувшись із заломленими назад руками, змушують повторювати, що вони заперечують злодійські традиції.

В'язні на війні проти України

Росія відкрито вербує на війну проти України ув'язнених. Раніше УНІАН вже повідомляв, що лідер ПВК "Вагнер" Пригожин особисто їздить по колоніях і "мотивує" росіян ставати "гарматним м'ясом".

Ставлення до "зеків" не найкраще. Командування РФ не приховує, для чого вони їм потрібні. "Зеків" навмисне відправляють у бій без харчування. Таке рішення обумовлено чітким усвідомленням того, що ув'язнені довго на війні не живуть.

Зокрема, нещодавно найманці стратили кувалдою зека-"вагнерівця", який здався у полон ЗСУ та публічно заявляв, що хоче воювати на боці України.

Відео зі стратою Євгена Нужина опублікував близький до ПВК "Вагнер" Телеграм-канал. Сам Пригожин заявляв, що Нужин "зустрівся з дуже поганими, але справедливим людьми".

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