У закладі виховують справжніх "патріотів" РФ.

У Росії дитячий садок "Малюк" міста Кемерово регулярно публікує на своїй сторінці у соціальній мережі "ВКонтакте" військові зведення та закликами до вбивства "ворогів".

Після розголосу у росЗМІ, деякі дописи вже видалили, однак скріншоти вже розлетілися мережею. Зокрема, адміністратори ввжають, що щодня окупанти вбивають понад тисячу українських солдатів, а у Європі та США зростає кількість людей, рівень життя, яких наближається до межі бідності. Через це, на думку працівників дитсадка, незабаром усі зрозуміють справедливість спецоперації в Україні.

Крім того, у дитсадку виховують справжніх "патріотів" РФ. Зокрема в одному з оприлюднених постів діти співають про те, що вони "скоро підростуть і в армію підуть".

Нагадаємо, міністр оборони Резніков запропонував відповісти Росії після її ударів по українських містах.

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