При цьому батько Максима Марцинкевича має намір домагатися визнання невинуватості сина.

Російський Слідчий комітет посмертно пред'явив звинувачення у трьох убивствах неонацисту Максиму Марцинкевичу, також відомому як "Тесак".

Про це розповів адвокат батька обвинуваченого, Олексій Михальчик, передає ТАСС.

"Сергій Марцинкевич став представником свого сина Максима. У четвер його викликали у Слідчий комітет і завили про те, що Марцинкевич є обвинуваченим щонайменше у трьох убивствах. Йому було запропоновано підписати згоду про припинення кримінальної справи з нереабілітуючих підстав, тобто у зв'язку зі смертю особи, яка підлягає кримінальній відповідальності. Від цього мій довіритель категорично відмовився, він хоче домагатися подальшого розслідування цього злочину", - повідомив співрозмовник агентства.

За словами захисника, батько розраховує за допомогою процесу у справі сина привернути увагу до обставин його смерті та впевнений в його невинуватості.

Читайте такожЗапис допиту російського неонациста "Тесака" виклали в мережу - там він зізнається у причетності до вбивств (відео)"Будь-який сумнів у винності обвинуваченого трактуються на його користь. У нашому випадку підставою для звинувачень стали явки з повинною, які написав Максим у красноярській колонії. Ми вважаємо, що вони були написані під тортурами. Більш того, після смерті Максима у нього в роті знайшли записку, де він заявляє, що обмовив себе під впливом тортур", - сказав адвокат.

Він вважає, що в суді справа буде слухатися за участю присяжних.

Як повідомляв УНІАН, тіло "Тесака" вранці 16 вересня 2020 року знайшли в камері СІЗО № 3 ГУ ФСВП Росії по Челябінській області. Вважається, що він вчинив суїцид, однак родичі сумніваються в цій версії. З'являлася інформація і про тортури Марцинкевича перед смертю.

Після смерті "Тесака" було заарештовано кілька людей, у справах яких він давав свідчення. Припускається, що вони причетні до серії вбивств, скоєних на початку 2000-х років. Їм пред'явили звинувачення у скоєнні організованою групою вбивств двох і більше осіб за мотивами національної ненависті та ворожнечі.

Сам Марцинкевич до своєї смерті залишався свідком, а зараз став обвинуваченим.

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Автор: Катерина Комолова