Адвокат Марцинкевича запевняє, що "Тесак" дав свідчення після тортур і морального тиску, який на нього чинили співробітники ФСВП.

У мережі з'явилося відео допиту російського неонациста Максима Марцинкевича, більш відомого на прізвисько "Тесак".

Запис публікує Telegram-канал "112".

На короткому записі "Тесак" зізнається у вбивствах мігрантів.

"Допомагав привезти гастарбайтерів на цю базу. Ховав голови, допомагав переносити тіла. І потім підкидав голови в районі Гольяново (район Москви - ред.)", - визнає він під час допиту.

За даними ТАСС, після появи запису в мережі її тут же прокоментував адвокат Олексій Михальчик, який запевнив, що свідчення Марцинкевич дав після тортур і морального тиску, який на нього чинили співробітники ФСВП.

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Смерть «Тесака»: що відомо

В смерті Марцинкевича в СІЗО стало відомо у вересні минулого року. Його тіло знайшли в одиночній камері, де він перебував тимчасово для подальшого пересилання до Москви. Його везли до столиці для явки з повинною у новій справі, пояснив один з його адвокатів Іван Сидоров.

За словами Олексія Михальчика, іншого адвоката Марцинкевича, його катували протягом останніх трьох місяців. "Тесак" нібито розповідав йому про тортури, метою яких було домогтися від нього визнання у вбивствах, скоєних в Москві в 90-х.

Хто такий «Тесак»

Вперше «Тесак» став відомий як лідер міжрегіонального відділення неонацистської молодіжної організації «Формат 18».

Після цього він став співзасновником і громадського руху «Перебудова». Найпопулярніший проект цього руху «Окупай-педофіляй», метою якого була боротьба з педофілами.

Проти «Тесака» було порушено чотири кримінальні справи.

У грудні 2018 року «Тесака» засудили до 10 років колонії суворого режиму за напади на людей під приводом боротьби з наркоторгівлею. Через рік вирок Марцинкевичу переглянули та вид виправної установи змінили на колонію загального режиму. У жовтні 2014 року «Тесак» заявляв, що не збирається кінчати життя самогубством.

Автор: Денис Прядко