Росіяни повідомляли, що втратили за чотири дні "близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти".

Рашистські пропагандисти критикують Міноборони Росії за применшення втрат під час наступу окупантів на Павлівку Вугледарського напрямку.

"Воєнкор" Олексій Суконкін зізнався у себе в Telegram, що озвучені Міноборони Росії цифри по загиблих бійцях 155-ї бригади морпіхів не відповідають дійсності.

"За словами безпосередніх учасників, вони (втрати - УНІАН) значно більші, ніж ті 1 і 7%, які озвучували Міноборони. Можу сказати по танках, але якщо промовчу ще день, то можливо, говорити більше не буде про що", - скаржиться пропагандист.

Далі Суконкін відкрито пригрозив російському командуванню.

"Через кілька днів все затихне, і багато мобілізованих, хто залишився в живих, будуть виведені туди, де є зв'язок. Ось тоді інформаційний армагеддон і почнеться", - написав він.

"Воєнкор" натякнув, що серед мобілізованих "є далеко не прості люди", які "безумовно поставлять командуванню дуже незручні питання".

Напередодні Інститут вивчення війни підтверджував, що становище росіян у Павлівці під Вугледаром "жахливе".

Втрати росіян на Вугледарському напрямку

Напередодні ряд рашистських блогерів опублікували лист 155-ї бригади ЗС РФ, в якому військові скаржилися на своє командування, яке кинуло їх, за словами самих окупантів, у безперспективний наступ у Павлівці.

Морпіхи писали, що їх "кинули в незрозумілий наступ генерал Мурадов і його корефан земляк Ахмедов заради того, щоб Мурадов заробив бонуси перед (главою Генштабу РФ) Герасимовим".

Росіяни також повідомляли, що втратили за чотири дні "близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти".

У відповідь в Міноборони РФ заявили, що наступ морських піхотинців ефективний, а втрати "не перевищують 1% бойового складу": "За рахунок грамотних дій командирів підрозділів втрати морпіхів за даний період не перевищують 1% бойового складу і 7% пораненими, значна частина яких вже повернулися в стрій".

Український президент Володимир Зеленський, своєю чергою, зазначив, що "Донецька область залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів - вони гинуть сотнями щодня".

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