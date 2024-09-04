У РПЦ хочуть запобігти "ворожому вторгненню".

Брянські священнослужителі здійснили об'їзд навколо Брянська зі Свенською іконою Божої Матері, щоб "захистити" місто від української армії.

У Брянській єпархії розповіли про автомобільний хресний хід, під час якого священики Російської православної церкви читали Акафіст іконі. Молитва була "про порятунок Вітчизни і рідної Брянщини від ворожого вторгнення".

"За молитвами біля цього образу відступили наполеонівські війська в 1812 році. Жителі Брянська дізнавшись, що їм загрожує небезпека, узяли чудотворний Свенський образ Богоматері та пронесли його хресною ходою містом. Під час ходи прийшла добра новина: ворог відступив", - йдеться в повідомленні. Відео дня

РПЦ і війна

Минулої осені російські солдати і батюшки провели "молитовний обліт" Калузької області. Вони вилили на військові об'єкти окупантів 100 літрів водохресної води, помолившись про "мир і благополуччя".

Уже в березні 2024 року, коли російські об'єкти в Санкт-Петербурзі опинилися під атаками безпілотних літальних апаратів, місцева влада також вирішила здійснити "молитовний об'їзд" міста. Також чиновники молилися за Патріарха Кирила і кремлівського правителя Путіна.

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