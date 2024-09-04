Брянські священнослужителі здійснили об'їзд навколо Брянська зі Свенською іконою Божої Матері, щоб "захистити" місто від української армії.
У Брянській єпархії розповіли про автомобільний хресний хід, під час якого священики Російської православної церкви читали Акафіст іконі. Молитва була "про порятунок Вітчизни і рідної Брянщини від ворожого вторгнення".
"За молитвами біля цього образу відступили наполеонівські війська в 1812 році. Жителі Брянська дізнавшись, що їм загрожує небезпека, узяли чудотворний Свенський образ Богоматері та пронесли його хресною ходою містом. Під час ходи прийшла добра новина: ворог відступив", - йдеться в повідомленні.Відео дня
РПЦ і війна
Минулої осені російські солдати і батюшки провели "молитовний обліт" Калузької області. Вони вилили на військові об'єкти окупантів 100 літрів водохресної води, помолившись про "мир і благополуччя".
Уже в березні 2024 року, коли російські об'єкти в Санкт-Петербурзі опинилися під атаками безпілотних літальних апаратів, місцева влада також вирішила здійснити "молитовний об'їзд" міста. Також чиновники молилися за Патріарха Кирила і кремлівського правителя Путіна.