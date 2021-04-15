У резиденції побудували величезний СПА-комплекс, в якій кремлівського лідера всіляко омолоджують.

Заснований Олексієм Навальним "Фонд боротьби з корупцією" показав ще одну резиденцію Путіна - держдачу на Валдаї (Новгородська область РФ).

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Розслідувачі зазначають: хоча валдайська резиденція Путіна відносно часто згадується в ЗМІ, президента РФ там ніколи не знімають. Імовірно, це його улюблена, а тому найсекретніша дача.

Зазначається, що південна частина півострова (100 га) між озерами Ужин і Валдай належить Юрію Ковальчуку. Його розслідувачі називають "головним путінським гаманцем, спонсором палаців і дівчат". Саме на ділянці Ковальчука розташовується резиденція — дача, лазні, споруди для розваги та відпочинку.

Зазначається, що головний будинок за путінськими мірками досить скромний, але його дуже ретельно ховають. У мережі раніше не було його фотографій, але ФБК опублікував знімки. Йдеться про особняк на 4 поверхи площею в 3500 квадратних метрів.

Однак на території є чимало інших цікавих об'єктів. Зокрема, китайський павільйон і власна "Володимирська" церква.

А в 350 метрах від самого особняка розташувалась величезна будівля - майже 7 тисяч квадратних метрів. Триповерховий комплекс, два поверхи якого знаходяться під землею.

Стверджується, що це особистий СПА-комплекс Путіна, де він отримує найретельніший догляд. Там розташувався і 25-метровий басейн.

Розслідувачі виявили згадку резиденції в документах охоронця Януковича. Згідно з ними, Путін приймав на Валдаї Януковича в період Євромайдану. Президентів тоді розважали артисти Олена Ваєнга та Олег Газманов.

Раніше ФБК показав величезний палац Путіна під Геленджиком.

Палац Путіна": що відомо про розслідування Навального

19 січня Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального (ФБК) опублікував розслідування про величезний палац президента Володимира Путіна під Геленджиком.

ФБК стверджує, що резиденція президента Росії площею 68 гектарів на мисі Ідокопас була побудована в 2010 році, її вартість становить близько мільярда доларів. На її території є підземний Льодовий палац, церква, 80-метровий міст "для підходу до чайного будиночка", тунель для спуску з палацу до моря.

За даними ФБК, зведення палацу спонсорувалося коштом офшору, куди "жертвували" гроші наближені до Путіна бізнесмени.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав фільм про резиденцію Путіна "нісенітницею", а Навального - "шахраєм", закликавши росіян не підтримувати його грошима.

Як стало відомо, за кілька днів фільм Навального набрав 50 млн переглядів в YouTube. Деякі словосполучення з докладних планів резиденції спантеличили користувачів мережі і стали мемами ("аквадискотека", " склад бруду").

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Автор: Дмитро Захаров