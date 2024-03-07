Прокуратура відразу зажадала від російських пабліків видалити їх.

Момент влучання безпілотного літального апарату в Череповецький металургійний комбінат у Вологодській області потрапив на відео.

У мережі з'явилося відео із зовнішньої камери відеоспостереження. На ньому можна побачити потужний вибух і спалах світла, що освітив небо над містом. Друге відео знято на камеру, встановлену на самому заводі. Вона зафіксувала момент падіння дрона на доменну піч.

Російський Telegram-канал, який опублікував відео, пізніше видалив його на вимогу прокуратури. За їхніми даними, вибух на заводі стався близько 05:45 за Москвою.

Атака БПЛА на комбінат у Череповцях: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці адміністрація "Сєвєрсталі" опублікувала заяву, в якій повідомила про "технологічний інцидент" на комбінаті, унаслідок якого один з агрегатів вивели на "запланований раніше ремонт".

Місцеві Telegram-канали повідомляли, що жителі міста чули вибух у районі комбінату. Незабаром місцева влада визнала атаку безпілотника, при цьому вони кажуть, що його приналежність ще не встановили.

За даними ЗМІ, внаслідок удару повністю виведено з ладу доменну піч. Губернатор підтвердив, що атакували саме її, проте заперечує поломку.

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