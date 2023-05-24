Можливо таким чином колаборанти вже підшукують транспорт для втечі.

У Мелітополі Запорізької області російські окупанти розпочали реставрацію танка-пам'ятника. Він простояв на постаменті півстоліття.

"Поки українська армія отримує "Леопарди" і "Абрамси", окупанти в Мелітополі на реставрацію і відновлення механізму відправляють танк-пам'ятник, що простояв на постаменті вже більше півстоліття", - повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Федоров допустив, що можливо таким чином колаборанти вже підшукують транспорт для втечі.

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"Вражаюче, хоч не дуже зрозуміло, чи це новий рівень забезпечення окупантів технікою "аналогов нет", чи колаборанти вже підшукують транспорт для втечі", - заявив мер Мелітополя.

Росіяни знімають танки з постаментів через війну в Україні - що відомо

24 березня з'явилася інформація, що російський експерт заявив в ефірі пропагандистської програми Володимира Соловйова, що цілком реальною є варіант зняття танків з постаментів та відправки їх на війну проти України. Таким чином, він прокоментував відправлення на фронт ешелону старих танків Т-54 і Т-55.

Слід зазначити, що Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що станом на 23 травня армія Російської Федерації втратила в боях з Силами оборони близько 3789 танків.

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